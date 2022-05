Malbork. Budżet obywatelski 2023. Do końca maja mieszkańcy mogą składać projekty. Do podziału 600 tys. złotych

Mieszkańcy Malborka mają już pewne doświadczenie, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Po raz pierwszy był realizowany w 2016 r., był więc czas na naukę. Ale aż trudno uwierzyć, że od tamtej pory nie zmieniła się kwota, jaką z kasy miasta przeznaczano na zgłaszane zadania. Od początku było to bowiem 500 tys. zł. Aż do teraz.

Zwiększamy kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski realizowany w 2023 r. o 100 tys. zł, do 600 tys. zł. Maksymalna wartość projektu dużego też rośnie z 200 do 240 tys. zł, a małego z 25 do 30 tys. zł. Oczywiście, to będzie musiało być zatwierdzone przez Radę Miasta w uchwale budżetowej – mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka.