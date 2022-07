Malbork. Działki w Kałdowie z widokiem na zamek są dla miasta jak srebra rodowe. Czy zostaną wkrótce wystawione na sprzedaż?

Wjeżdżający z ul. Wałowej, która ciągnie się wzdłuż Nogatu, w ul. Główną w Malborku, widzą obecnie dwa tymczasowe parkingi. Prowadzą je dwie miejskie spółki, ten po prawej – Centrum Aktywnego Wypoczynku, po lewej – Miejski Zakład Komunikacji. Firmy w sezonie podreperowują w ten sposób kondycję finansową. Ale ma to również pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku miasta wśród turystów. W jaki sposób? Ano taki, że za parkowanie obowiązują tam ceny urzędowe, czyli takie, by nie drenować kieszeni zmotoryzowanych gości. Tak przynajmniej tłumaczą to władze, a MZK chwali się, że za pozostawienie samochodu na cały dzień zapłaci się 30 zł.

