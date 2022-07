Malbork. Turniej sędziów piłki nożnej odbył się po raz jedenasty. Arbitrzy pokazali, że też potrafią grać w piłkę

To już tradycja. Sędziowie piłkarscy z Pomorza spotykają się w Malborku po zakończeniu sezonu, by pokazać, co oni potrafią zrobić z futbolówką przy nodze. To również oczywiście okazja do integracji arbitrów z województwa. Turniej organizowany przez malborski podokręg Pomorskiego ZPN odbył się po raz jedenasty na stadionie przy ul. Parkowej. Najpierw zespoły rywalizowały w fazie grupowej.

Wyniki meczów grupy A:

Malbork – Gdańsk 0:3

Gdynia – Gdańsk 1:1

Malbork – Gdynia 0:1

Wyniki meczów grupy B:

Program Mentorski Pom. ZPN – Słupsk 1:0

Kociewie – Słupsk 0:2

Program Mentorski – Kociewie 7:0

Drużyny z pierwszego i drugiego miejsca przeszły do półfinału, a z trzecich – spotkały się w spotkaniu o 5 miejsce.

W meczach półfinałowych Słupsk wygrał z Gdańskiem po rzutach karnych (0:0, k. 3:2), a Gdynia pokonała 2:0 Program Mentorski. O zwycięstwie w całym turnieju zdecydowała tylko jedna bramka, bo w finale sędziowie ze Słupska wygrali z Gdynią 1:0. Potem był taniec radości i szampan. W meczu o 3 miejsce Program Mentorski pokonał 2:1 Gdańsk, a 5 miejsce zajęło Kociewie, pokonując 2:0 Malbork.