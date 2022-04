Malbork. W Zewnętrznym Muzeum Fortyfikacji ktoś zamieszkał. To nie jedyne wątpliwe atrakcje, na jakie natknąć się można w centrum miasta

Pogoda sprzyja spacerom i wycieczkom. Widać, że w centrum Malborka praca wre . Na skwerach pojawiają się nowe nasadzenia, białe pasy na jezdniach aż biją po oczach. Ale jak się tak trochę zboczy z głównej trasy, to można natknąć się na różne przykre niespodzianki. Na przykład w okolicach Kanału Juranda komuś chciało się nieść worek lub reklamówkę pełną śmieci i po prostu ją tam zostawić. To nic, że wokół szumią wierzby, śpiewają ptaki. Trzeba w nieco barbarzyński sposób zaznaczyć obecność człowieka. Zresztą z mostu im. Pawła Włodkowica widać też widać to i owo . I naprawdę nie wszystkie brudy przywiał wiatr nie wiadomo skąd.

Zajrzeliśmy też z ciekawości do Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji. To taka trochę duma miasta, bo udało się dzięki projektowi uratować historyczne mury, a przy okazji stworzona została nowa atrakcja. Oj, niektórzy naprawdę potrafią zrobić z niej użytek! Drewniana część wyposażenia, inspirowana machinami oblężniczymi, została zaadaptowana na... czyjś tymczasowy domek. W środku jest dywanik, ubrania na zmianę, widok też niczego sobie, bo można przez całą dobę oglądać zupełnie za darmo pokrzyżacką warownię. W sezonie byłoby pewnie jeszcze kino, bo obok na ścianie wyświetlany był film. Co prawda, wyłącznie historyczny i w kółko ten sam, ale wszystko gratis, więc po co narzekać?...

Miejmy nadzieję, że służby miejskie jednak zajmą się tą samowolą. Bo trochę wstyd, jeśli akurat ktoś tam jednak podejdzie w trakcie przechadzki.