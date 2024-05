Muzeum Zamkowe w Malborku z wyróżnieniem w konkursie Sybilli 2023. Jury doceniło wystawę czasową „Nigra crux, mala crux"

Wyjątkowość wystawy „Nigra crux, mala crux” polegała na otwarciu ważnej dyskusji, która trwa i zatacza coraz szersze kręgi oddziaływania. Wystawa pozwoliła w niecodzienny sposób spojrzeć na historię zakonu krzyżackiego i zbudowaną przez wieki kulturę pamięci, której centrum był i nadal jest zamek w Malborku. To historia zakonu krzyżackiego oraz wszystkiego, co działo się z nim, choć bez niego na przestrzeni wieków, i co trwale zakorzeniło się w powszechnej świadomości. Ta nagroda jest nie tylko uhonorowaniem wszystkich osób zaangażowanych w projekt i koncept wystawy, ale także sukcesem dla głównego jej celu – podjęcia dialogu na temat czarnej i białej legendy zakonu - przekazało Muzeum Zamkowe na swoim profilu na Facebooku.