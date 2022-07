Piłka nożna. Grom Nowy Staw przed nowym sezonem. Ruchy kadrowe i harmonogram sparingów

Na pierwszym treningu Gromu po przerwie stawiło się 22 zawodników, w tym nowe twarze i trochę nowostawskiej młodzieży. Z nazwisk, które już można oficjalnie podać, wiadomo, że do Gromu dołączą Robert Zieliński i Dawid Zieliński , którzy w przeszłości już występowali w drużynie z Nowego Stawu. Pierwszy z nich ostatnio grał w Kaszubii Kościerzyna (wycofała się z IV ligi i zacznie sezon w A-klasie), a drugi w IV-ligowych Czarnych Pruszcz Gdański. Tomasz Panek (ostatnio IV-ligowy Gryf Wejherowo), nowy obrońca, też dwa lata temu przez rundę wiosenną był związany z Gromem. Ponadto, klub pozyskał Bartłomieja Gruszewskiego, bramkarza V-ligowych Żuław Nowy Dwór Gd.

Ale to nie koniec transferów. Z Gromem trenuje też dwóch zawodników Gedanii Gdańsk (awansowała do III ligi) oraz jeden z Powiśla Dzierzgoń, które wraca po roku do IV ligi.