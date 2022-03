Powiat malborski. Już co najmniej 500 uchodźców znalazło schronienie. W starostwie odbyła się narada kryzysowa

- W naradzie pod przewodnictwem starosty Mirosława Czapli wzięli udział wszyscy burmistrzowie i wójtowie z naszego powiatu oraz służby i inspekcje. Uczestnicy przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące prowadzenia pomocy humanitarnej w swoich gminach i problemach z zakwaterowaniem uchodźców z uwzględnieniem kosztów z tym związanych. Oczekiwana jest bezwzględnie natychmiastowa większa pomoc finansowa skierowana bezpośrednio do zaangażowanych samorządów i lepsza koordynacja ze strony państwa – informuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Malborku.

Uchodźcy z Ukrainy przybywają praktycznie każdego dnia. Władze samorządowe proszą o przekazywanie przybyszom, że trzeba zgłosić się do urzędów gmin i zarejestrować w ewidencji ludności.

To pierwszy krok w rozpoznaniu liczby osób faktycznie przebywających na administrowanym terenie. W tej chwili w mamy pewność, że przebywa 260 osób, natomiast rzeczywista liczba szacowana jest na co najmniej dwukrotnie więcej – podaje Stanisław Chabel. - Należy podkreślić duże zaangażowanie ze strony samorządów, szczególnie miasta Malborka i gminy Stare Pole. Natomiast zaangażowanie największe w skali innych podmiotów wykazuje parafia Zesłania Ducha Świętego w Malborku, w której domu parafialnym na Piaskach jest największe skupisko uchodźców na terenie powiatu. Miejsce to jest to doskonale prowadzone przez proboszcza z pomocą parafian i innych mieszkańców.