Malbork. Uchodźcy z Ukrainy goszczeni w prywatnych mieszkaniach. Czy ich właściciele mogą liczyć na ulgi w opłatach? Co magistrat już robi?

Wielu mieszkańców Malborka otworzyło swoje serca i domy, by ugościć uchodźców z Ukrainy. Wiele samorządów ogłosiło już, że zamierza zwalniać z rozmaitych miejskich opłat tych, którzy przyjęli pod swój dach Ukraińców.

To proza życia, ale gdy w domu przybywa osób, to trzeba pamiętać, że przekłada się to na więcej śmieci czy ścieków.Wodomierz też pokaże wyższe zużycie, co przełoży się na wyższy rachunek. Ponieważ nikt nie był przygotowany na tak wielki kryzys uchodźczy, trwają analizy, czy możliwe jest wsparcie właścicieli mieszkań czy domów.

Oczywiście, serce i wolę do pomocy mamy. Tragedia Ukrainy jest wielka. Sprawa opłat jest dyskutowana przez właścicieli i prawników, zajmuje się tym również Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Sprawa jest kompleksowa od wody począwszy, ale dotyczy również wszystkich innych mediów – słyszymy od Krystyny Babireckiej, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.