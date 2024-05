314 premiera w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. "Kto się boi Virginii Woolf" to półtorej godziny "jazdy bez trzymanki"

Taka sztuka to "niezwykłe święto" w Teatrze w Elblągu

„Kto się boi Virginii Woolf?” to słynny dramat Edwarda Albee'ego z 1962 roku. Małżeństwo w średnim wieku, Martha i George, po przyjęciu na uniwersyteckim wydziale przyjmują do siebie jako gości młodszą parę, Nicka i Honey i wciągają ich w niuanse swojego związku. Cztery lata później sztuka została przeniesiona na ekran z Richardem Burtonem i Elizabeth Taylor w rolach głównych. Przez kolejne dekady święciła triumfy na Broadwayu i londyńskim West Endzie i do dziś jest wielkim hitem, po który chętnie sięgają współcześni twórcy, a Teatr im. Aleksandra Sewruka jest tego najlepszym przykładem. W elbląskiej adaptacji wystąpią: Patrycja Bukowczan, Barbara Liberek (gościnnie), Filip Warot i Dominik Bloch , którzy przez około dwóch miesięcy pracowali pod okiem reżysera Igora Gorzkowskiego.

- Dla mnie jako reżysera, ale myślę, że także dla aktorów i dla teatru to jest niezwykłe święto móc ten spektakl realizować. Jest rzeczywiście ta oscarowa wersja filmowa, ale tutaj to wszystko odbywa się tu i teraz. Tu i teraz stwarza się ta historia, małżeństwa spotykają się na bardzo późnego drinka i okazuje się, że co chwila ta perspektywa się zmienia. Wyrabiamy sobie zdanie, kim oni są, co tu się wydarza, ale za chwilę wszystko się tak zmienia, że nie wiemy nic. Wydaje mi się, że to jest ten fenomen tego tekstu, że on jest tak żywy, jeżeli chodzi o samą konstrukcję postaci, o relacje, o tym, jak napięcie buduje się nie z tego, że są tu wielkie wydarzenia, tylko z tego, jak informacje, które do nas docierają, stopniowo zmieniają naszą świadomość – mówi Igor Gorzkowski.