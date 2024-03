Krużganki na Zamku Wysokim w Malborku trzeba ratować przed zniszczeniem. Muzeum Zamkowe przygotowuje się do prac konserwatorskich

Piękne krużganki na Zamku Wysokim wymagają kolejnej konserwacji

Największa dewastacja nastąpiła po I rozbiorze Polski , gdy decyzją władz pruskich Zamek Wysoki zamieniono w garnizon. Wówczas okna krużganków zostały zamurowane. Pod koniec XIX w. wygląd nawiązujący do pierwotnej wersji średniowiecznej przywrócił im zespół konserwatorów pod kierunkiem Conrada Steinbrechta . Właśnie krużganki w takiej formie architektonicznej widzą dzisiaj turyści odwiedzający najważniejszy zabytek Malborka i jeden z najważniejszych w Polsce.

Zamek Wysoki jest w kompleksie zamkowym w Malborku tą częścią, którą Krzyżacy zaczęli budować najwcześniej, bo w latach 70. XIII wieku jako klasztor. Od tamtego czasu cztery krużganki przechodziły burzliwe koleje losu, tak jak cała warownia. W opracowaniu przygotowanym na potrzebę planowanych prac konserwatorskich Muzeum Zamkowe przypomina, że uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi pojawiały się już w drugiej połowie XV wieku, gdy twierdza należała już do Rzeczpospolitej, potem także w okresie „potopu szwedzkiego”.

Autor wyjaśnia, że na Zamku Wysokim sprowadzało się to do odtworzenia wszystkich dawnych poziomów pomieszczeń ze sklepieniami, odtworzenia krużganków i wszystkich elewacji zespołu.

To, że stan jest alarmujący, oznacza po prostu, że widzimy potrzebę podjęcia konserwacji. Nie ma żadnego zagrożenia konstrukcyjnego – uspokaja Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora Muzeum Zamkowego ds. naukowo-konserwatorskich. - Krużganki pilnie wymagają rekonserwacji, jeśli chodzi o polichromię i detal architektoniczny. Ostatnie większe prace w tym zakresie odbyły się w latach 90. Niezbędne jest podjęcie prac mających na celu zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.

Obecny wygląd krużganków to oczywiście także zasługa polskich konserwatorów, którzy zadbali o nie po II wojnie światowej. Tyle że teraz już pora na kolejne poważne prace, na potrzebę których wskazują wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w ubiegłym roku . Wedle tych szczegółowych analiz przy użyciu specjalistycznego sprzętu i metod (m.in. kamera termowizyjna, mikroskop cyfrowy, rentgenowska analiza fluorescencyjna, badanie w podczerwieni) wykazały, że „stan zachowania krużganków Zamku Wysokiego określa się jako alarmujący”. Ale spokojnie, nic się nie zawali...

Zamek w Malborku odwiedziło ponad 650 tysięcy osób

Wyniki badań konserwatorskich wykazały m.in. odspojenia warstw malarskich, wypraw tynkarskich, ubytki cegieł oraz zapraw spoinowych. Część zniszczeń jest związana z działaniem czynników atmosferycznych oraz obecnością ptactwa, ale część powstała "w wyniku działań mechanicznych spowodowanych dużym ruchem turystycznym". Innymi słowy, goście zamku też przykładają do tego swoją rękę. Tędy prowadzi główna trasa zwiedzania, którą w ciągu roku przechodzą tłumy z całego świata. W 2023 roku zamek w Malborku zwiedziło około 650 tysięcy turystów. We wcześniejszych latach również były to tysiące zwiedzających.

- W tym roku chcemy rozpocząć prace konserwatorskie w dwóch krużgankach i kontynuować w następnym roku w dwóch kolejnych. W tym momencie zlecamy wykonanie dokumentacji projektowej, a terminowość realizacji będzie zależała od uzyskania niezbędnych zezwoleń i przebiegu postępowania przetargowego – wyjaśnia Agnieszka Kowalska.