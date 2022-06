Lasowice Wielkie. 75-lecie Juranda, jedynego klubu piłkarskiego w gminie Malbork

Przetrwać na piłkarskiej mapie 75 lat to nie lada sztuka. Dlatego też jubileusz Juranda Lasowice Wielkie docenił Radosław Michalski, prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, który osobiście zjawił się na sobotnim pikniku, by pogratulować prezesowi Jerzemu Kondysowi. Życzył też, by w przyszłości było tu coś więcej niż B-klasa.