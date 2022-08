Malbork. Panorama miasta z wielkiego "kaloryfera", czyli elewatora na Piaskach. Elewarr okazuje się dobrym punktem widokowym

Malbork można podziwiać z 66-metrowej wieży zamkowej. Wystarczy kupić bilet wstępu i wspiąć się po stromych schodach na górę. Z poziomu dziedzińca Zamku Wysokiego to „tylko” 48 metrów. Muzeum Zamkowe oferuje tę atrakcję w sezonie letnim.

Widać z niej również drugi dostępny punkt widokowy, czyli wieżę ciśnień na pl. Słowiańskim. Ma raptem 30 metrów wysokości. Ale za to wcale nie trzeba piąć się w górę na własnych nogach, bo w obiekcie prowadzonym przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji jest winda. Pokonuje się tylko parę schodków i można przez wąskie okienka obejrzeć wszystko, co jest dookoła.