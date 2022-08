Malbork. Spacer z przewodnikiem PTTK po "jednej ulicy, która skrywa wiele historii"

- Jej historia sięga końca XVII, początku XVIII w., chociaż wtedy jeszcze nie można było powiedzieć, że jest to ulica. Była to jakaś sobie droga, z której korzystali mieszkańcy i ci, którzy do Malborka przybywali – mówił Bogdan Mąder, prezes Oddziału Przewodnickiego PTTK, prowadzący spacer. - Jedna ulica, wiele historii i wiele nazw. Na początku nazywana była Przymurna czy Podmurna, następnie zmieniono nazwę na Szkolną, Zakonu Niemieckiego, a potem na niezbyt lubiane nazwisko, ale niestety zapamiętane – Adolf-Hitler-Strasse. Po 1945 roku było to Komendancka, a potem ul. 17 Marca.