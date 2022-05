Piłka nożna. Grom Nowy Staw z kolejnym zwycięstwem w IV lidze, ale... pucharu ciągle żal

To było ostatnie spotkanie 3 kolejki grupy mistrzowskiej. Nowostawianie znali pozostałe wyniki, wiedzieli więc, że jeśli w dniu Święta Pracy dobrze wykonają swoją robotę, awansują na 5 miejsce w tabeli. Po pierwszej połowie niewiele wskazywało, że to się uda. Arka w 40 minucie objęła prowadzenie. Po przerwie goście zagrali zdecydowanie lepiej, ale też byli cierpliwi, bo dopiero w końcówce udało im się całkowicie odmienić wynik spotkania. Zwycięstwo zapewnił Marcin Karniluk, który zdobył dwie bramki. W 82 minucie trafił od poprzeczki, a cztery minuty później kopnął piłkę do siatki po dośrodkowaniu Mateusza Gruszewskiego z rzutu wolnego.

- Pierwsza połowa zdecydowanie należała do przeciwnika, w drugiej my zdecydowanie przeważaliśmy – komentuje Grzegorz Obiała, trener Gromu. - Szkoda, że nie rozegraliśmy takiej drugiej połowy cztery dni wcześniej w meczu pucharowym z Gedanią. Boli ta porażka w pucharze, bo uważam, że stać nas było na więcej. Ale taka jest piłka, uczy pokory.