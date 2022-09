Powiat malborski w liczbach. Sprawdziliśmy, ile mieszkańcy zawierają małżeństw, ile firm prowadzą i jakie są średnie zarobki

Mieszkańcy powiatu malborskiego mieszkają w jednym z 16 ziemskich powiatów województwa pomorskiego. Graniczy z powiatami nowodworskim, sztumskim i elbląskim, a przez Wisłę z powiatami tczewskim i gdańskim. Co ciekawe, to najmniejszy powiat w regionie, bo ma powierzchnię 494,2 km kw. W jego w skład wchodzi jedno stołeczne miasto Malbork, jedna gmina wiejsko miejska Nowy Staw oraz cztery gminy wiejskie: Lichnowy, Malbork, Miłoradz i Stare Pole.

Jak określono w strategii rozwoju do 2030 r., którą w ubiegłym roku przyjęła Rada Powiatu Malborskiego, „powiat malborski to miejsce, w którym chcemy bezpiecznie mieszkać, uczyć się, pracować i aktywnie wypoczywać, dbając jednocześnie o środowisko naturalne”.