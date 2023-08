Ratusz w Malborku na liście pilnych zadań do realizacji. Miasto szuka funduszy na sfinansowanie inwestycji wycenionej na 22 mln zł

Ratowanie Ratusza na Starym Mieście. Władze Malborka chcą skorzystać z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Oczywiście, w magistracie najbardziej liczą na środki na staromiejski zabytek. To już nie przelewki. Ratusz trzeba ratować i od dołu, bo zawilgocone są piwnice, i od góry, bo nieszczelność dachu nie pomaga, a jednocześnie stwarza zagrożenie dla całego obiektu. I chodzi nie tylko o zalewanie. Gdyby doszło do przecieku i woda dotarła do instalacji elektrycznej, mogłoby dojść do pożaru.

Konieczne są też prace związane z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej wewnątrz budynku. Każdy z tych trzech elementów zostały wyceniony na 5 mln zł, potrzeba więc 15 mln zł, by wykonać to, co najpilniejsze.

- Ze względu na przepisy przeciwpożarowe, ograniczone jest jego użytkowanie. Podejrzewam, że jeśli sytuacja finansowa się nie zmieni, to w roku 2024 trzeba będzie ruszyć bardzo ostro przynajmniej z poprawą bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu – mówił nam niedawno Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka.