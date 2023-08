Malbork 2050: mniej ludzi, więcej zieleni. Miasto ma dokument, który wskazuje najważniejsze trendy i kierunki na przyszłość

Co wynika ze studium? Jak będzie wyglądał Malbork?

Na pewno miastu nie służy spadająca liczba mieszkańców. Nie jest to, oczywiście, czynnik prorozwojowy. Oficjalne dane demograficzne wskazują, że spadkowy trend się utrzyma. Z prognozy demograficznej wynika, że w 2052 r. , uwzględniając tendencje z poprzednich lat, liczba ludności może wynosić 34 445 osób , co oznacza, że przez trzy dekady ubędzie 3580 osób. Młodzi wybierają, i pewnie wybierać będą, ośrodki wojewódzkie, ale obserwuje się również „rozlewanie” zabudowy na gminy ościenne.

- Mając na uwadze uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, komunikacyjne i zasadę zrównoważonego rozwoju, w kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka wyznaczono ok. 230 ha terenów pod zabudowę mieszkaniową z usługami towarzyszącymi, ok. 5,5 ha pod zabudowę usługową oraz ok. 45 ha pod zabudowę produkcyjno-usługową - czytamy w projekcie studium.

Nekropolia z funkcją parkową. Potrzebny zupełnie nowy cmentarz

Dużą wagę przykłada się do tzw. zieleni urządzonej, która ma służyć ludziom, stając się miejscami wypoczynku i rekreacji. W tym kontekście może nie dziwić fakt, że autorzy studium sugerują, by funkcję zmienił cmentarz przy ul. Jagiellońskiej. Ostatni pochówek miał tam miejsce w 1961 r. Urbaniści zaproponowali, by pełnił on funkcję parkową, z zachowaniem istniejących nagrobków. Nekropolia ma wartość kulturową i jest objęta ochroną konserwatorską, więc nie byłoby tam zbytniej ingerencji, a ewentualne prace adaptacyjne i tak uwzględniałyby zachowanie układu alejek, zieleni wysokiej oraz zabudowy cmentarnej.