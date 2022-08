Malbork. Działo samobieżne nie zjedzie z cokołu, ale teren wokół przejdzie metamorfozę w ramach rewitalizacji. Miasto szuka wykonawcy

Do działa samobieżnego na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej w Malborku prowadzą asfaltowe alejki, zdeformowane przez upały, porozsadzane przez korzenie drzew, dzięki czemu w szczelinach rozgościły się trawy i rdest. Zniszczone są też ławki, a te, które pozostały, często zajmują osoby pijące alkohol. To między innymi dlatego, by ta przestrzeń znów służyła mieszkańcom, magistrat już wiele lat temu wpisał ten placyk do programu rewitalizacji.