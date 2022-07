Malbork. Jak będą wyglądały mieszkania na wynajem z umiarkowanym czynszem? Koncepcję nowego osiedla przy Zakopiańskiej poznamy jesienią

W Malborku osiedle ma powstać w polu. To grunt, który nigdy nie był miejski. Do niedawna był w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wydzielony fragment został przekazany do drugiej rządowej instytucji, Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ostatecznie nieruchomość ma zostać wniesiona aportem do pomorskiej SIM. To długa i skomplikowana droga, ale jedyna, by można było „uszczknąć” ten państwowy grunt na cele przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miasto od lat traktowało go jako zapas, głównie pod budownictwo wielorodzinne. Wbrew pozorom, na 17 kilometrach kwadratowych, a taką powierzchnię ma Malbork, trudno wygospodarować kolejne działki, dzięki którym udałoby się zaspokoić głód mieszkaniowy. Podmiot utworzony przez pomorskie samorządy ma oferować lokale na wynajem z umiarkowanym czynszem dzięki temu, że będzie korzystać z publicznych instrumentów wsparcia, czyli Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.