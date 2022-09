Malbork. Jeziorko przy Michałowskiego wygląda pięknie. Z bliska już gorzej, bo znów ktoś powrzucał butelki do wody

Nie da się niczym usprawiedliwić faktu, że niewielkie oczko wodne przy ul. Michałowskiego w Malborku zapełnia się śmieciami. Jeszcze folię, papiery, jakieś ulotki można byłoby zwalić na wiatr. Ale nie opróżnione butelki po piwie. Nie da się obrośniętego zielenią zbiornika pomylić z pojemnikiem na szkło…

Aż chce się powiedzieć: „Szkoda…”. To właśnie dlatego, że przez lata było to „jeziorko wstydu”, wciąż zaśmiecone, zaczęło razić i przeszkadzać. Wtedy zrodził się pomysł, by zasypać tę dziurę i urządzić tam skwer z ławkami.

Ale w tym roku przyroda odżyła. Jakby na przekór planom i zapowiedziom, że wielka dziura zostanie zasypana, podniósł się poziom wody, a wokół ogrodzenia wszystko, nawet w upały, było obrośnięte soczystą zielenią.

Jeszcze w sierpniu rozmawialiśmy o tym w Urzędzie Miasta, że może decyzja o likwidacji tego zbiornika wodnego była przedwczesna. I wtedy dowiedzieliśmy się, że urzędnicy jeszcze przyglądają się sprawie.