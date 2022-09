Piłka nożna. Grom Nowy Staw i Pomezania Malbork przegrały w 8 kolejce IV ligi

IV liga. Grom Nowy Staw - Jaguar Gdańsk 0:1 (0:1)

Nowostawianie już w 3 minucie stracili bramkę, ale padła w kontrowersyjnych okolicznościach.

- Nie mam w zwyczaju krytykować decyzje sędziów, jednak tym razem spalony był naprawdę dwumetrowy. Akurat stałem w tym miejscu. To, co się stało, to nie był błąd, tylko „wielbłąd” - mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu.