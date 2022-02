Piłka nożna. Wzmocniony Grom Nowy Staw powalczy o grupę mistrzowską IV ligi pomorskiej

W Nowym Stawie po jesiennej części rozgrywek czwartoligowych był odczuwalny niedosyt. Gdyby nie kilka głupio zgubionych punktów, Grom przystępowałby teraz do meczów z bardziej komfortowej pozycji, jako zespół z pierwszej dziesiątki. A przypomnijmy, że po pierwszej rundzie, która zostanie dokończona od 5 marca do 2 kwietnia, dziesięć najlepszych drużyn utworzy grupę mistrzowską, natomiast pozostałym ekipom pozostanie walka o utrzymanie się w IV lidze.

W nowostawskim klubie przed kolejną fazą rozgrywek panują jednak bojowe nastroje.

W sparingach wyglądaliśmy dobrze, nie przegraliśmy żadnego meczu. Nowi zawodnicy też zaprezentowali się z dobrej strony i pokazali, że będą faktycznym wzmocnieniem, ale oczywiście boisko wszystko zweryfikuje – mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu Nowy Staw.

Przypomnijmy, że nowostawianie pozyskali piłkarzy do każdej formacji. Nowe twarze to: środkowy obrońca Bernard Powszuk (pozyskany z III-ligowego KP Starogard Gd.), pomocnik Cezary Bać (ostatnio Stolem Gniewino), bramkarz Dawid Leleń (wychowanek Lechii Gdańsk, w juniorach w Legii Warszawa, w piłce seniorskiej w Polonii Warszawa, Gryfie Wejherowo, ostatnio w Bałtyku Gdynia), napastnik Norbert Hołtyn (GKS Przodkowo), pomocnik Jakub Stanikowski (przyszedł z Rodła Kwidzyn, jesienią był wypożyczony do Jezioraka Iława).