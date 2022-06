Powiat malborski. Strategia rozwoju dla subregionu Malborka i Sztumu pokaże listę wspólnych potrzeb. Mieszkańcy mogą pomóc postawić diagnozę Anna Szade

Radosław Konczyński

Rozpoczęły się prace nad strategią rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum. Dokument ma być opisem obecnej kondycji całego subregionu, ale opisać też przyszłe plany i działania. Do udziału zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy. Do 10 lipca mogą wypełnić ankietę, by podzielić się swoimi opiniami i pomysłami.