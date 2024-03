Zieleń na Cmentarzu Komunalnym w Malborku. Kto powinien płacić za usunięcie drzew i krzewów posadzonych przy grobach?

Zieleń na Cmentarzu Komunalnym w Malborku. Kto ponosi koszty utrzymania i wycinki?

Zarządca nekropolii: "Nie pobieramy żadnych opłat"

Zastanawialiśmy się, czy nie można byłoby jakoś wspólnie ponosić kosztów. Ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że nie będziemy pobierać żadnych opłat, to jest po naszej stronie – mówi prezes Wrona. - Skoro administrator zarządza cmentarzem, to jest to jego obowiązkiem. Czyli i zgłasza wniosek o wycinkę, a potem musi usunąć drzewo i krzewy, a następnie wykonać nowe nasadzenia.

Jak się okazuje, taka procedura nie jest tania.

- Musieliśmy wyciąć ok. 30 tuj i kilka drzew, to wyszło, że by wykonać nowe nasadzenia, musieliśmy wydać ok. 20 tys. zł – zdradza Andrzej Wrona. - Na przykład w przypadku tui jest tak, że jak ma siedem odrostów, to po wycięciu w zamian trzeba siedem drzew zasadzić. A przecież ona się sama nie rozsiała, ktoś musiał ją posadzić.

Dlatego lepiej się kilka razy zastanowić, zanim się roślinę wkopie się w ziemię w sąsiedztwie grobu. Tym bardziej, że zgodnie obowiązującym regulaminem, „sadzenie drzew i krzewów na terenie cmentarza wymaga pisemnej zgody zarządzającego cmentarzem”. Ten zapis jest właśnie po to, by za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nie trzeba było takiej zieleni usuwać.