Malbork. Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium. Radni oceniali efekty pracy włodarza w 2021 r. Jaką dostał cenzurkę?

Większość danych w raporcie dotyczy roku 2021, ale są tam również dane historyczne, by móc porównać wszystkie informacje z lat poprzednich. Cofamy się o 5 lat wstecz, by pokazać, jak wszystko się zmienia – mówił Marek Charzewski.

Mieszkańcy w debacie. Nie było chętnych do zabrania głosu

To była także okazja, by mieszkańcy mogli publicznie włodarza wychłostać lub pochwalić. Ustawa o samorządzie gminnym daje im prawo do zabrania głosu w dyskusji podczas sesji. Ale o dostęp do mikrofonu nikt nie zawalczył.