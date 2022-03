Malbork. Orioniści znów pozyskali dotację na kościół św. Jana Chrzciciela! To największa kwota do tej pory Radosław Konczyński

Parafia św. Jana Chrzciciela w Malborku ma duże powody do radości. Pozyskała już czwartą i – jak do tej pory – największą dotację na ratowanie sklepień w zabytkowym kościele na Starym Mieście. Prawie 1,2 mln zł to również jedno z większych dofinansowań w obecnym rozdaniu środków z programu „Ochrona Zabytków” nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.