Malbork. Wybuch gazu w domu przy ul. Tczewskiej. Doszło do niego od zapalonego papierosa

Po godz. 13.30 w piątek dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Malborku odebrał zgłoszenie o wybuchu gazu w Kałdowie. Na miejsce zostało skierowanych pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policja.

Wstępnie już wiadomo, co się wydarzyło.

- 66-letni mężczyzna, właściciel tego domu, wszedł do środka i zapalił papierosa. Wtedy doszło do wybuchu, w wyniku którego wypadło jedno z okien budynku - mówi asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Co do przyczyn zdarzenia, policja powołuje się na wstępne ustalenia strażaków.

Strażacy stwierdzili rozszczelnienie wężyka przy butli gazowej, która znajdowała się w domu jednorodzinnym. Ten gaz się skumulował w budynku i wybuchł w momencie zapalenia papierosa - dodaje asp. Sylwia Kowalewska.

Co najważniejsze, jak wyjaśnia KPP, 66-latek na szczęście nie doznał żadnych obrażeń.