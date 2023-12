Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Malborku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotę (9 grudnia) ok. godz. 17.30 w okolicach Cis (powiat malborski) na drodze krajowej nr 22 doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Sprawca zbiegł z miejsca wypadku, ale został już zatrzymany przez policję.

Wyjazdy do Egiptu cieszą się dużą popularnością przez okrągły rok, a okres jesienno-zimowy nie jest tu wyjątkiem. Dość wysokie temperatury sprzyjają zwiedzaniu największych atrakcji państwa, a czasem także... plażowaniu. Jeżeli planujecie wycieczkę do Egiptu w najbliższym czasie, zachęcamy was do zapoznania się z listą najpiękniejszych plaż tego kraju.

Jeśli marzycie o spędzeniu sylwestra i powitaniu nowego roku 2024 w Zakopanem u stóp Tatr, musicie się spieszyć. Miejsca na nocleg drożeją z każdym dniem, a liczba ofert gwałtownie maleje w miarę zbliżania się magicznej daty 31 grudnia 2023 i największej w kraju imprezy plenerowej – Sylwestra Marzeń. Sprawdźcie, ile kosztują obecnie noclegi w Zakopanem na sylwestra, ile trzeba zapłacić za pakiety sylwestrowe w domkach góralskich i hotelach i czy wstęp na Sylwester Marzeń jest biletowany.