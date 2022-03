Stare Pole. Urząd Gminy ostrzega przed oszustami. To nie urzędnicy dzwonią, proponując mieszkańcom pieniądze

W związku z pytaniami od mieszkańców informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy nie dzwonią i nie oferują żadnych spotkań w celu przedstawienia ofert dotyczących dofinansowań. Informujemy, również, że gmina nie upoważniła żadnej firmy zewnętrznej do prowadzenia w jej imieniu jakichkolwiek podobnych działań lub czynności – ostrzegają staropolan tamtejsze władze.

W gminie Stare Pole mieszkańcy zaniepokojeni po telefonach z niby atrakcyjną ofertą dotacji z publicznych pieniędzy. Okazuje się, że może to być oszustwo , o czym świadczy komunikat władz samorządowych.

Na początku tego roku Urząd Gminy informował o oszustwach polegających na podszywaniu się pod operatora PGE. W styczniu jedna z mieszkanek Starego Pola radziła, by uważać na mężczyzn podających się za przedstawicieli firmy montującej panele fotowoltaiczne.

Lista metod, którymi posługują się oszuści wydaje się wręcz nieograniczona. Dlatego lepiej zwykle być ostrożnym i wręcz podejrzliwym. Każdy pretekst: na wnuczka, na policjanta, na urzędnika czy montera, to tylko sposób, by wyłudzić pieniądze.