Malbork. Drzewa w donicach przy fontannie to postulat powtarzany od lat. Magistat odpowiada: "Nie wykluczamy takich nasadzeń"

Wracam do tego tematu co roku, jak na razie bezskutecznie – przyznał, składając kolejny raz tę samą interpelację.

To nie pierwszy raz, gdy radny Tomasz Klonowski wspomina o braku zieleni w sercu Malborka.

Według radnego, to zdecydowanie za mało. Dlatego rozszerza swoje postulaty.

- Nie chodzi mi tylko o nasadzenia w okolicy fontanny drzew niskopiennych w donicach, ale też rozważenie tego typu nasadzeń na chodnikach. To może zabrzmieć trochę dziwne, natomiast jeśli oglądamy stare zdjęcia miasta, to tak było chociażby na obecnej ul. Poczty Gdańskiej czy 17 Marca. Tam zresztą akurat sporo drzew się zachowała – tłumaczy Tomasz Klonowski.