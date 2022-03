Malbork. Działo samobieżne zjedzie z cokołu? To postulaty części mieszkańców. A jakie plany mają włodarze?

Jeszcze kilka lat temu działo samobieżne na pl. 3 Maja w Malborku prezentowane było w otoczeniu tablic. Napisy w dwóch językach, polskim i rosyjskim, wyrażały podziękowanie za 1945 r.: „Bohaterom Czerwonej Armii w XX rocznicę wyzwolenia mieszkańcy miasta i powiatu malborskiego. Malbork, 17 marca 1965 r.".

Przez wiele lat cała społeczność była dumna z pomnika, który stanął dwie dekady po zakończeniu działań wojennych. Kierowcą, który wjechał działem na postument, był najprawdopodobniej st. chor. sztab. Dominik Piasecki.

Pięcioramienna gwiazda aż biła po oczach, gdy przez dziesięciolecia odbywały się tam w marcu uroczystości rocznicowe. Jeszcze w połowie lat 80. ubiegłego wieku, a to przecież całkiem niedawno, składano tam wiązanki kwiatów.

A potem przyszły inne czasy, a ciężkie działo samobieżne ISU 122S służyło raczej dzieciakom zafascynowanym wojennymi serialami, zwłaszcza „Rudym 102" z "Czterech pancernych i psa". Niektórzy do dzisiaj wspominają, jaka to była przednia zabawa.