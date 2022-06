Malbork. Jak zmienił się bulwar nad Nogatem? Pamiętacie asfalt, stare ławki i betonowe kosze? Teraz to zupełnie inne miejsce [ZDJĘCIA]

Kiedy 31 grudnia 2014 r. malborczycy wznosili toast u podnóża Szkoły Łacińskiej za dobr kolejny rok, jeszcze nic nie wskazywało na to, że za 2725 dni wrócą tam, by świętować otwarcie odmienionego bulwaru nad Nogatem. Wtedy jeszcze asfaltowy trakt oświetlały staromodne latarnie w formie kul, a wokół pełno było betonowych koszy na śmieci, które w podczas wielu "szalonych" weekendów lądowały w rzece.

W tamtym czasie właściwie gotowa była dokumentacja wykonana dzięki środkom pozyskanym z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska- Rosja 2007-2013, na podstawie której promenada miała przejść metamorfozę. Jesienią 2014 r. Rada Miasta Malborka zdecydowała także, że od starego mostu drogowego do kładki na Kanale Juranda Rada Miasta nadała nazwę: „Bulwar nad Nogatem im. Macieja Kilarskiego”.

Do pełni szczęścia brakowało tylko… pieniędzy. Dobre wiadomości nadeszły w marcu 2018 r. z Białegostoku, gdzie odbyło się II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, który zdecydował o przyznaniu funduszy na malborski projekt "Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku". Obejmował trzy malborskie zadania: bulwar, plac zabaw przy ul. Parkowej oraz dokumentację prac ratunkowych Ratusza na Starym Mieście.