Malbork. Na bulwarze wyznaczono 15 miejsc pod sezonowe stoiska. Przetarg w czwartek w magistracie. Będą knajpki dla spacerujących?

Trudno powiedzieć, jak silna będzie konkurencja podczas licytacji dotyczącej dzierżawy gruntów na wyremontowanym bulwarze im. Macieja Kilarskiego w Malborku . Wyznaczonych jest 15 miejsc między drewnianym mostem a wiaduktem kolejowym na sezonową działalność gospodarczą od 15 czerwca do 30 października . Punkty mają dwie powierzchnie 6,875 i 8 m kw. a wymiary to odpowiednio 2,50 na 2,75 metra i 2 na 4 metry. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego waha się od 1500 do 2000 zł brutto . Zależy od usytuowania punktu.

Kto jest zainteresowany prowadzeniem tej działalności, musi się spieszyć. By w ogóle móc przystąpić do przetargu, trzeba wpłacić wadium, a to zostało ustalone na 2000 zł dla każdego miejsca. Jeśli firma uzna, że potrzebuje więcej niż jedno miejsce, musi wpłacić wielokrotność tej kwoty.

Czasu nie jest dużo, bo do godz. 14 w poniedziałek (25 kwietnia) pieniądze muszą być już na koncie Urzędu Miasta.