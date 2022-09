Malbork. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa zleciła koncepcję przyszłego osiedla. Jak będzie wyglądać, dowiemy się za niecałe dwa miesiące

Teren, na którym powstanie inwestycja realizowana przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Pomorze sp. z o.o., mija na co dzień wielu mieszkańców. To pole między ul. Zakopiańską i Dąbrówki, które formalnie wciąż należy do państwa.

To działka, która została pozyskana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i trafiła do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jesteśmy na etapie oczekiwania na zgodę ministra, by móc wprowadzić ją do spółki – przekazał nam Karol Kardasiński, prezes SIM KZN-Pomorze sp. z o.o.

Według deklaracji, teren ma znaleźć się w spółce do końca tego roku.

Choć bez dopełnienia tych formalności nie można będzie realizować inwestycji, to możliwe jest rozpoczęcie przygotowań do niej. Pierwszym krokiem będzie opracowanie, dzięki któremu będzie wiadomo, jak może wyglądać to przyszłe osiedle. W czwartek (22 września) doszło do podpisania umowy między SIM KZN-Pomorze sp. z o.o. a wykonawcą.

- Wygrał on postępowanie przetargowe na zaprojektowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla przyszłych lokali „simowskich”. Zaczynamy działania, bo to prawdopodobnie największa inwestycja na Pomorzu wśród wspólników spółki – mówił Karol Kardasiński.