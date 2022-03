Gmina Malbork. Pomoc dotarła na granicę polsko-ukraińską. Dzięki tej wyprawie 14 osób znalazło bezpieczne schronienie Anna Szade

Każdego dnia na dworcu kolejowym w Przemyślu jest kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy. To właśnie tam dotarli z pomocą przedstawiciele gminy Malbork. - To, co widzieliśmy, te tłumy, wycieńczone i przerażone twarze ludzi, jest nie do opisania - relacjonują.