Malbork. Bulwar nad Nogatem zmienia się z dnia na dzień. Uporządkowano skarpę, a napis z nazwą miasta jest odmalowany

Bulwar nad Nogatem w Malborku może w nadchodzącym sezonie stać się ulubionym miejsce spacerów. Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców, włodarze poszerzają całe przedsięwzięcia o kolejne zadania. Ostatnio wysprzątany został fragment skarpy między mostem a kąpieliskiem. Odświeżane jest również znajdujące się tam logo miasta.

Nie da się ukryć, że metamorfoza bulwaru nad Nogatem w Malborku jest jedną z tych inwestycji, która wciąż budzi ciekawość mieszkańców. Po miesiącach oczekiwań, pojawiają się już pierwsze reakcje na zachodzące tam zmiany. Opinie są rozmaite, w większości dobre, choć jest też wiele uwag do samego projektu, kolorystyki materiałów czy ilości zieleni.

Warto pamiętać, że pierwotnie modernizacja pasażu miała obejmować wyłącznie odcinek od wiaduktu kolejowego do końca dawnego płotu miejskiego kąpieliska. Wybrano ten fragment, ponieważ jest najbardziej reprezentacyjny. To element projektu „ Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork”, na który miasto pozyskało fundusze z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Obecnie, jak podaje Urząd Miasta koszt realizacji bulwarów to 11 189 449,05 zł brutto. W trakcie realizacji podpisano aneks do umowy z firmą Strabag na łączną kwotę 638 782,53 zł brutto. Obejmuje on prace związane z przygotowaniem miejsc handlowych przy kładce, wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę kamienną na przystani pasażerskiej oraz zmianę typu oświetlenia bulwaru.

Odbiór części bulwarów objętych projektem planowany jest na 9 lipca.

Ale z czasem dokładano zadań. Teraz to już coraz dłuższa lista. Najpierw zdecydowano o uzupełnieniu inwestycji o odcinek między wiaduktem a mostkiem przy ujściu Kanału Juranda do Nogatu. 320.00 zł przeznaczone są na wykonanie tej dodatkowej nawierzchni pod mostem kolejowym oraz kanalizację teletechniczną dla rozbudowy monitoringu miejskiego.

Gdy przyjrzano się bliżej mostkowi na trasie do parku, okazało się, że i ona wymaga naprawy.

Nie da się ukryć, że gdyby nagle nowa nawierzchnia kończyła się za miejską plażą, wyglądałoby to tragicznie. Z nowego bruku trafiałoby się w pełen kolein i dziur stary asfalt. Ale to niemały odcinek, a więc i kolejne wydatki.

Ale zrobione będzie. Przygotowywana jest obecnie procedura udzielenia zamówienia na wykonanie tego przedłużenia, szacowany koszt to 800 000 zł brutto. Prace mają zacząć się tam pod koniec maja.