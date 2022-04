Malbork. Stacja uzdatniania znów działa. To może oznaczać koniec kłopotów mieszkańców z jakością wody

To były trudne tygodnie i dla malborczyków, którzy skarżyli się na jakość wody , i dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. , mierzącym się z bardzo poważną awarią stacji uzdatniania, do której doszło 22 stycznia. Firmie zależało na jak najszybszej naprawie, bo tylko to gwarantowało, że z kranów popłynie woda spełniająca obowiązkowe parametry .

To może być odpowiedź na sygnał od jednego z Czytelników, który dotarł do nas w poniedziałek. To wtedy, zgodnie z zapowiedzią magistratu, uzdatniona woda miała znów popłynąć do mieszkańców. Tymczasem malborczyk uwiecznił na zdjęciach rdzawy osad.

Choć uszkodzenie, do którego doszło w styczniu w SUW, było zdarzeniem losowym, miejska spółka po raz kolejny kieruje do mieszkańców przeprosiny.

Za niedogodności spowodowane awarią jeszcze raz wszystkich odbiorców przepraszamy – napisała Krystyna Babirecka.

Problemy z wodą w Malborku od stycznia były dwa. Jeden to zapach, kolor i osady, które mogło obserwować część mieszkańców. Aby to wyeliminować, firma płukała od momentu awarii sieć odcinek po odcinku. Drugi to przekroczenie niektórych norm, do czego przyczyniło się unieruchomienie stacji uzdatniania. Chodzi o obecność fluorków, boru i jonu amonowego, co potwierdzały wyniki badań, które przeprowadzało akredytowane laboratorium zewnętrzne.

Jak nas informował Jan Tadeusz Wilk, wiceburmistrz Malborka, przygotowana została ekspertyza, w której Polska Akademia Nauk potwierdziła, że ponadnormatywna obecność fluorku i boru w wodzie w ciągu trzech miesięcy pozostaje bez wpływu na zdrowie konsumentów i produkcję żywności.