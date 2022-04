Piłka nożna. Grom Nowy Staw z pierwszym zwycięstwem w grupie mistrzowskiej IV ligi. Teraz czas na Puchar Polski

W sobotę (23 kwietnia) w spotkaniu ligowym Grom sięgnął po trzy punkty możliwie jak najniższym nakładem sił. Chodziło o to, żeby się oszczędzać przed pucharową środą. Jedyny gol w meczu z Wikędem Luzino, który przyjechał do Nowego Stawu jako trzecia drużyna w tabeli, padł w 58 minucie. Po rzucie rożnym odbita piłka trafiła do Jakuba Jędrzejewskiego, który z kilku metrów uderzył nie do obrony.

- W drugiej połowie mieliśmy jeszcze 3-4 sytuacje. Myślę, że biorąc pod uwagę to, jak się zaprezentowaliśmy po przerwie, zasłużyliśmy na zwycięstwo. To, jak się grało w tym meczu, determinował wiatr. W pierwszej połowie my mieliśmy pod wiatr, a w drugiej rywale – relacjonuje Grzegorz Obiała, trener Gromu.

Grom: Leleń – Polański, Błażek, Kielar (60 Danielak), Gwóźdź – Staniszewski, Bać, Jędrzejewski, Karniluk (60 Karczewski), Niedźwiecki (60 Staniaszek) – Gruszewski (60 Hołtyn).