Malbork. Parafia Zesłania Ducha Świętego pomaga Ukrainie. Pilnie potrzebne jest schronienie w prywatnych domach dla 200 uchodźców

W opublikowanym w sobotę (5 marca) komunikacie, ks. Leszek Kromka, proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego na Piaskach w Malborku prosi o wsparcie wszystkich malborczyków, nie tylko swoich parafian.

200 ludzi do zabrania do prywatnych mieszkań. Kto chętny, Malbork? - pyta ks. Leszek Kromka.

Zainteresowani mogą wysyłać SMS z adresem i liczbą osób, którym mogą natychmiast udzielić schronienia, bezpośrednio do proboszcza, nr tel. 535 122 122.

Jak dotąd, organizator tej parafialnej akcji nie zawiódł się na mieszkańcach Malborka. Ks. Leszek Kromka sam jest bezpośrednio zaangażowany w niesienie pomocy uchodźcom od początku agresji Rosji na Ukrainę.

Teraz cieszy się z każdej rodziny, którą przyjmuje pod dach parafii, relacjonując sytuację.

Dzieje się, dojechał bobas i jest już w łóżeczku cały, bezpieczny i zdrowy. Nie mam w zwyczaju dzielić się emocjami, zwłaszcza na Facebooku, ale może komuś pomoże to zmiękczyć serce. Bo serce kraje się, kiedy wyjmujesz bobasa z samochodu, niesiesz go na rękach do łóżeczka i patrzysz na twarz zapłakanej kobiety-matki, w której oczach wyczuwasz ból, cierpienie,. Serce pęka, bo jest w zupełnie nowym miejscu, sama z małym synkiem, wylękniona, zatrwożona o przyszłość swoją, synka, rodziny, Ojczyzny – przekazał proboszcz w niezwykle wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych.