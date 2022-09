Malbork. Podwyżka czynszów w MTBS prawdopodobnie od stycznia. Prezes spółki: "Będziemy jak najmniej drenować kieszenie lokatorów"

To jedna z takich wiadomości, na które się nie czeka. Mowa o podwyżce czynszu dla lokatorów Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. To miejska spółka, która aktualnie ma w swoim zasobie ok. 800 mieszkań i według szacunków ponad 2000 mieszkańców.

Jak przyznaje prezes, wzrost opłat jest nieunikniony.

Staram się odwlec ten moment jak najdłużej, bo skąd ludzie skąd mają wziąć pieniądze. Wszystko jest coraz droższe, mamy wśród swoich lokatorów też takie osoby, które są na emeryturach, niestety niskich – przyznaje Małgorzata Ostrowska, szefowa MTBS sp. z o.o. w Malborku.

Ci w najgorszej sytuacji już teraz mogą korzystać z dodatków mieszkaniowych, jeśli spełniają warunki.

- Sporo naszych mieszkańców z tego korzysta. Jeżeli tylko spełniają kryteria, to niech pobierają wnioski i składają do Urzędu Miasta. Zawsze to jakaś pomoc jest i trochę może być lżej – podpowiada prezes.