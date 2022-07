Malbork. Studzienki zapchane i dlatego nie przyjmują wody podczas ulew? Magistrat nie zgadza się z taką diagnozą mieszkańców Anna Maria Szade

Upał za oknem to od pewnego czasu zapowiedź groźnych zjawisk atmosferycznych. Malbork zmierzył się z wielkimi ulewami na początku lipca, co pokazało, że miasto nie jest wielką gąbką, która wchłonie każdą ilość wody. „Bo studzienki nie są czyszczone” – stawiali diagnozę mieszkańcy. Co na to magistrat?