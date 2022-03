Malbork. Teren za Szpitalem Jerozolimskim powinien zostać nazwany? Pojawiły się pierwsze propozycje patronów dla tego dawnego cmentarza Anna Szade

Jak się dowiedzieliśmy, pojawiły się dwie propozycje nazwy dla terenu za Szpitalem Jerozolimskim w Malborku. To dawny cmentarz, na którym trwają obecnie prace w ramach programu rewitalizacji Śródmieścia. Mają doprowadzić do tego, by ten nieco zdziczały park zamienił się w miejsce przyjazne mieszkańcom.