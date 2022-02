Tygodniowy przegląd prasy 27.02.2022: Malbork, 20.02-26.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Malborka

Oddział wewnętrzny szpitala w Malborku znów przyjmuje pacjentów. To efekt decyzji wojewody pomorskiego, który uznał, że sytuacja epidemiczna pozwala na zmniejszenie liczby łóżek covidowych.

Po szoku, jakim dla całego świata była czwartkowa agresja Rosji na Ukrainę, mieszkańcy Malborka i okolic nie tylko wyrażają solidarność z Ukraińcami. Zaczynają się pierwsze deklaracje konkretnej pomocy. Będziemy w jednym miejscu gromadzić informacje dotyczące lokalnych akcji pomocowych i gestów wsparcia dla wschodnich sąsiadów.

39-letni bezdomny mężczyzna będzie odpowiadał za rozbój na mieszkańcu Malborka. Według policyjnych ustaleń, to on podszedł do przechodnia, bił go pięściami po twarzy, potem gonił i dotkliwie skopał.