Gm. Miłoradz. Uchodźcy z Ukrainy docierają na Pomorze, samorządowcy spotkali się z europosłem

4 marca to już dziewiąty dzień wojny na Ukrainie. Z każdym dniem m.in. do Polski dociera coraz więcej uchodźców uciekających przed rosyjską agresją. Trafiają już też na Pomorze – nie tylko do największych miast, ale również miast i miasteczek. Rozmawiali o tym lokalni włodarze z Powiśla, Żuław i Kociewia, którzy w piątek (4 marca) w Jeziornej Osadzie w Gnojewie wzięli udział w spotkaniu z europosłem Adamem Bielanem oraz wiceministrem aktywów państwowych Karolem Rabendą.

- Sytuacja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana. Wiemy, że przed nami długi okres, w którym będziemy musieli wykazać się dużą mobilizacją. Wojna na Ukrainie z rosyjskim agresorem to też odpowiedzialność polskiego rządu, ale też samorządu i wszystkich mieszkańców. Musimy podjąć ten trud, to nie będzie zadanie łatwe, ale wierzę, że podołamy, że współpraca rządu i samorządu, osób zaangażowanych i organizacji pozwoli pomóc Ukraińcom w walce o wolność – mówił wiceminister Karol Rabenda.