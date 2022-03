Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Malbork, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Malborka

Przegląd tygodnia: Malbork, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pomezania Malbork w 20 kolejce V ligi podejmowała ostatnią drużynę tabeli. W meczu rozegranym w sobotę (12 marca) na sztucznej murawie przy Toruńskiej nie dała Victorii Kaliska żadnych szans. Z kolei Błękitni Stare Pole zdobyli ważny punkt w spotkaniu z Gwiazdą Karsin.

Lalka „Krakowianka” zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 5 w Malborku bierze udział w konkursie „Wszystkie Kolory Świata” zorganizowanym przez UNICEF Polska. Drodzy mieszkańcy Malborka, głosujemy na projekt „piątki”, bo nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej dla dzieci. Ale uwaga, trzeba to zrobić do 18 marca do godz. 11.